رويترز: بومبيو وكوشنر وغرينبلات بحثا مع ملك الاردن قضايا الشرق الأوسط

أفادت وكالة "رويترز" للانباء بأن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشارا البيت الأبيض جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات بحثا قضايا الشرق الأوسط اليوم مع ملك الاردن عبدالله الثاني الأردن في واشنطن".

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