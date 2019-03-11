الاستماع لطعون نتنياهو حتى 10 تموز ومواد التحقيق بعد الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبلغ المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبيت، اليوم الإثنين، محامي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وباقي المشتبه بهم في الملفات المختلف بأنه عليهم أن ينسقوا موعدا لجلسة الاستماع لطعونه، بحيث تكون قبل العاشر من تموز/ يوليو المقبل، كما أعلن تأجيله نشر مواد التحقيق ضد نتنياهو إلى ما بعد الانتخابات.

ومن المقرر أن يكون الاستماع لمحامي نتنياهو أمام المستشار القضائي للحكومة، أما باقي الاستماعات فسوف تجري أمام النيابة العامة لواء تل أبيب.

وأعلن مندلبليت، ظهر اليوم، أنه استجاب لطلب محامي نتنياهو، نشر مواد التحقيق بعد الانتخابات. وتم إبلاغ محامي المشتبه بهم الآخرين في الملفات "1000" و"2000" و"4000".

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إلى ذلك، طلب مندلبليت من المحامين العمل على تنسيق مواعيد لجلسات الاستماع، بحيث لا تتأخر عن العاشر من تموز/ يوليو المقبل. وستكون مواد التحقيق تحت تصرف المحامين بدءا من العاشر من نيسان/ إبريل.

وكان محامو نتنياهو قد طلبوا تأجيل تسليم مواد التحقيق إلى ما بعد العاشر من نيسان بذريعة "الخشية من تسرب مواد التحقيق إلى وسائل الإعلام ونشرها في فترة الانتخابات".

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد أعلن، الشهر الماضي، نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن تلقي الرشوة في "الملف 4000"، وارتكاب مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 1000" و"الملف 2000".