رسميا: زيدان يعود لتدريب ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، بشكل رسمي لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني، وفق ما أعلن الأخير مساء اليوم الإثنين.

وبحسب ما جاء في البيان الرسمي للفريق الملكي: "قرر مجلس الإدارة، المجتمع اليوم الإثنين، إنهاء عقد المدرب سانتياغو سولاري، وفي نفس الوقت تم العرض عليه مواصلة العمل في النادي، ويُقدر ريال مدريد العمل الذي قام به والالتزام والولاء الذي أظهره لمنزله".

وأضاف البيان "كما وافق المجلس على تعيين زين الدين زيدان كمدرب جديد للفريق، للاستمرار حتى نهاية الموسم، وبعقد ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2022".

وأشار البيان إلى أن فلورينتينو بيريز رئيس النادي، سيظهر في مؤتمر صحفي مع زيدان مساء اليوم، في الساعة 8 مساءً بتوقيت إسبانيا في ملعب "سانتياغو برنابيو".