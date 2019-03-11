بالصور.. آل جابر يلتقي وفدًا من الباحثين الدوليين المهتمين بالشأن اليمني

التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الإثنين، وفدًا من الباحثين الدوليين المهتمين بالشأن اليمني، والذين زاروا مقر البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره بالعاصمة السعودية الرياض.
وبحسب وكالة واس السعودية الرسمية، فقد ضمّ الوفد الرئيس التنفيذي لمعهد الجزيرة العربية على الشهابي، ونائب رئيس شؤون الدرسات الدولية بمركز أمريكا الجديدة ومحلل قضايا الأمن القومي بشبكة (CNN) الإخبارية "بيتر بيرجن"، والباحثين البارزين في معهد هدسون "مايكل دوران"، و"مايكل بيرجنت"، والسفير الأمريكي لدى البحرين سابقًا الباحث بمعهد الجزيرة العربية "آدام ايرلي"، والباحث البارز بمعهد الجزيرة العربية "فراس مقصد".
وجرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي يتضمّن جهود المملكة في دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة، وآخر مشروعات البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره التي يتم تنفيذها حاليًا في عدة محافظات دعمًا للأشقاء اليمنيين.
كما قُدّم شرح مفصل حول الجهود الإنسانية للمملكة في اليمن والمبادرات التي تضمنتها خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.
ويهدف اللقاء إلى إطلاع المجتمع الدولي على الجهود المبذولة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية على الصعيد الإنساني والتنموي في اليمن.
تجدر الإشارة إلى أن السفير آل جابر هو المشرف على البرنامج السعودي لتنمية اليمن وإعماره، الذي ينفذ عدد من المشاريع في المحافظات اليمنية المحررة.
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