مباحثات يمنية صينية بشأن مستجدات الأوضاع في اليمن

اجرى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، اليوم الاثنين، مباحثات مع سفير الصين لدى اليمن كانج يونج ، مجالات التعاون بين البلدين وآليات تعزيزها وتطويرها، إضافة الى مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء تعمد مليشيا الحوثي عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة، واتفاق تبادل الأسرى والمختطفين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمينة "سبأ" أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية التنفيذ الفوري لاتفاق السويد باعتباره

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مدخلًا أساسيًا نحو الحل السلمي الشامل وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا والمؤيدة دوليا، إضافة الى التسريع في فتح ممرات أمنة لإيصال المساعدات الإنسانية الى جميع اليمنيين بشكل عاجل.



وأشاد رئيس الوزراء بموقف الصين، والجهد الذي تقوم به على المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لتنفيذ اتفاق السويد، ومرجعيات

الحل السلمي في أسرع وقت ممكن.



وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى استمرار مليشيا الحوثي في جرائمها وانتهاكاتها السافرة ضد المدنيين وآخرها ما تقوم به حاليا في منطقة حجور من جرائم إبادة وتنكيل واستهداف همجي للمدنيين الرافضين لمشروعها ، بما في ذلك تفجير المنازل وإطلاق الصواريخ الباليستية على القرى والمناطق السكنية، والتسبب بكارثة إنسانية، بسقوط مئات الضحايا وتشريد الآلاف من منازلهم.



من جانبه، أكد السفير الصيني حرص بلاده على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، وتطبيق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وبما يضمن تحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة.