نائب الرئيس السوداني يبحث عملية السلام والاستقرار بعد إعلان حالة الطوارئ

اجرى النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، مباحثات مع مساعد الرئيس السوداني الشيخ إبراهيم السنوسي، اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري في الخرطوم، عملية السلام والاستقرار بالسودان، بعد إعلان حالة الطوارئ.
وقال السنوسي، في تصريح صحفي،"إن اللقاء خرج بصيغة مثمرة يمكن أن تقود إلى سلام شامل بعودة المعارضة إلى البلاد".
وفي سياق متصل، دعا النائب الأول للرئيس السوداني، ديوان الحكم الاتحادي، إلى ضرورة
ووجه بن عوف، خلال لقائه اليوم الاثنين بالخرطوم بوزير ديوان الحكم الاتحادي بالسودان حامد ممتاز، ببذل المزيد من الجهود لتطوير تجربة الحكم اللامركزي وإجراء الإصلاحات القانونية والإدارية.
واطمأن نائب الرئيس السوداني، خلال اللقاء، على انسياب السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بمختلف الولايات السودانية.
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