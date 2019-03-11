الان تتابع عاجل .. رويترز: بومبيو و مستشارا البيت الأبيض كوشنر وجرينبلات بحثوا قضايا الشرق الأوسط اليوم مع ملك الأردن في واشنطن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. رويترز: بومبيو و مستشارا البيت الأبيض كوشنر وجرينبلات بحثوا قضايا الشرق الأوسط اليوم مع ملك الأردن في واشنطن | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. رويترز: بومبيو و مستشارا البيت الأبيض كوشنر وجرينبلات بحثوا قضايا الشرق الأوسط اليوم مع ملك الأردن في واشنطن report this ad

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