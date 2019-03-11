وزير العدل التي سفير الكويت وعرض معه مجالات التعاون

بحث وزير العدل البرت سرحان مع سفير الكويت عبد العال القناعي، في مجالات التعاون الثنائي بين لبنان والكويت.

وأشار سرحان الى "سبل التعاون بين لبنان والكويت في المجالين القضائي والحقوقي واستعداد دولة الكويت لتقديم المساعدة، خصوصا في مجال ترميم قصور العدل وتحديث البنية التحتية فيها".

والتقى الوزير سرحان أيضا، سفير المكسيك خوسيه مدرازو، وتناول البحث التحضيرات الجارية لتوقيع اتفاقيتين بين البلدين الأولى تتعلق بمجال التعاون القضائي، والثانية باسترداد المطلوبين.