فنيش التقى رئيس بلدية كيفون ووفدين من المبرات ومكتب الشباب في أمل

استقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، رئيس بلدية كيفون علي داغر ووفد جمعية المبرات الخيرية ضم المدير العام محمد باقر فضل الله، مسؤول الاشراف الديني الشيخ فؤاد خريس، مدير دائرة الانشطة رولا السيد، مفوض عام كشاف المبرات مصطفى عبدو ورئيس نادي المبرات جعفر عقيل، تم التداول في شؤون عامة وقدموا التهنئة لتوليه المنصب.

واستقبل فنيش وفد مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة "أمل"، برئاسة مسؤول المكتب علي ياسين حيث تناول اللقاء سبل التعاون بين المكتب والوزارة.

واثنى ياسين على الدعم الدؤوب الذي تقدمه الوزارة، معتبرا ان "نجاح وزارة الشباب يهمنا جميعا خصوصا انها تضم اكبر قاعدة شعبية"، لافتا الى "ضرورة التعاون ودعم الاندية الرياضية والرياضة بشكل عام حيث يعتبرها الامام القائد السيد موسى الصدر وسيلة لتهذيب النفوس وليست لاحراز الكؤوس".

واكد ياسين "اهمية وضع استراتيجية رياضية شاملة بالتعاون مع وزارة الشباب واصدار تشريعات جديدة بالتنسيق مع لجنة الشباب والرياضة النيابية".

والتقى فنيش رئيس الاتحاد اللبناني للتزلج شربل سلامة وعرض معه نشاطات الاتحاد والبرامج لطوير اللعبة، ودعاه لرعاية حفل توقيع المدربين في لبنان.