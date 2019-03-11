ارتفاع عدد “وفيات الرضع” في مستشفى تونس الحكومي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، سنية بالشيخ، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات الرضّع في مستشفى حكومي في العاصمة التونسية، إلى 12 حالة نتيجة تعفّن جرثومي.

وأوضحت الوزيرة أن 20 رضيعا يرقدون في قسم التوليد بالمستشفى، توفي من بينهم يوميْ الخميس والجمعة الماضييْن 11، تتراوح أعمارهم بين سبعة وثمانية أشهر، إضافة إلى رضيع آخر توفي صباح أمس الأحد.

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وأكدت الوزيرة، في مؤتمر صحفي، أن أسباب الوفيات ناجمة وفق المعاينة الأولية، عن تعفّن جرثومي، نافية فرضية استعمال دواء منتهي الصلاحية.

وذكرت بالشيخ أن: “قطاع الصحة التونسي في حالة طوارئ ويعاني من مٌشكلات عدّة، ما جعل العاملين ضمنه يُطلقون صيحات الفزع مرارا”، مضيفة أنه يتطلّب إصلاحات جذرية لِتجاوز تراكمات السنوات الماضية.

وكان وزير الصحة عبدالرؤوف الشريف قدّم استقالته إثر الحادثة، التي هزّت الرأي العام التونسي، كما فُتِح تحقيق لتحديد المسؤوليات وملابسات وفاة الرضّع في مستشفى الرابطة الحكومي.