وفد من جنسيتي كرامتي عرض والصفدي موضوع منح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها

أعلنت حملة "جنسيتي كرامتي" أنه "ضمن سلسلة زياراتها للوزراء والنواب، زار وفد منها اليوم، وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيولات خيرالله الصفدي في مكتبها في بيروت، وكان الوفد برئاسة رئيس الحملة مصطفى الشعار وعدد من اعضاء الحملة".

وهنأ الشعار الوزيرة خير الله الصفدي بالمنصب الجديد بإسم حملة "جنسيتي كرامتي"، ثم بحث معها "موضوع منح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها"، ناقلا لها "المعاناة اليومية والمشاكل التي حالت دون إعطاءها هذا الحق للمرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني بالإضافة لأوضاع مكتومي القيد قيد الدرس المنسية قضيتهم".

وشدد الشعار على أنه "من الضروري المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، علما بأن الدستور يساوي بينهما خاصة في مادته السابعة، ليأتي قانون الجنسية ويميز بينهما، وأن هناك حاجة ملحة لتعديل قانون الجنسية حتى يتناسب مع روحية الدستور".