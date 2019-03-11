الجيش الاسرائيلي أزال الشريط الشائك في كفركلا والجيش اقفل الطريق وسير دوريات

إستأنفت قوات الجيش الإسرائيلي الأعمال على طريق عام كفركلا حيث تقوم بإزالة الشريط الشائك، وقد عمل الجيش اللبناني على اقفال الطريق وسير دوريات مع قوات الطوارئ الدولية في المنطقة. وثبتت الجيش الاسرائيلي كاميرات على الجدار لمراقبة الوضع من الجانب اللبناني.

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