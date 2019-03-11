اختيار "زوزو دراز" "أمًا مثالية" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حصلت السيدة زوزو بهي الدين رزق دراز، المقيمة في مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، على لقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، وفق اختيار اللجنة التي شكلها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم في شهر ديسمبر 2018.

يذكر أن "الأم المثالية" على مستوى محافظة كفر الشيخ، أمًا لثلاثة أبناء الأول "محمد"، 31 سنة، حاصل على معهد خدمة اجتماعية، ويعمل بمدينة شرم الشيخ، والثانية "مشيرة"، 29 سنة، طبيبة تخدير وعناية مركزة، والثالثة "جيلان"، 25 سنة، طالبة امتياز في كلية الطب جامعة إسكندرية.

وحصلت "دراز" على اللقب وفق اشتراطات مديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، للتقديم في المسابقة بتقديم إقرارًا قانونيًا يثبت عدم وجود صلة قرابة للأم المتقدمة للمسابقة مع أحد العاملين بالمديرية، وألا يقل سنها عن 50 سنة، وتقديم بحث اجتماعي وبيان حالة عائلية، وبحث قصصي يوضح قصة كفاح الأم، والإلمام بالقراءة والكتابة وألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة وأن يكون جميع الأبناء من الحاصلين على مؤهلات عليا.

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