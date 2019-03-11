عاجل / الجيش المصري : مقتل 46 إرهابيًّا بسيناء وتدمير 17 سيارة للجماعات المسلّحة

أفاد الجيش المصري قبل قليل (صباح الإثنين 11 مارس 2019) بمقتل 46 إرهابيا بشمال سيناء وتدمير 17 سيارة للجماعات المسلحة وإكتشاف وتدمير عدد من المخابئ التي يستخدمها الإرهابيون، حسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية" .

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