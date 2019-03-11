طائرة بوتفليقة تقلع من جنيف عائدة إلى الجزائر

قالت قناة تلفزيون النهار يوم الأحد إن طائرة تقل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ستقلع في غضون دقائق من جنيف عائدة إلى أرض الوطن.
وكان بوتفليقة، الذي يواجه احتجاجات حاشدة في الجزائر، يُعالج في مستشفى بجنيف خلال الأسبوعين الماضيين.
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