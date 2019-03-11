بعد تحطم الطائرة الإثيوبية.. "مصر للطيران" تنفي امتلاكها طائرات بوينج "ماكس"

مصراوي - كتب - طه عبيد:

نفت شركة مصر للطيران، الإثنين، امتلاكها لأي طائرة من طراز "b737 / 800 max" في أسطولها، وهو طراز الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي وقع لها الحادث المؤسف.

وأكدت الشركة في بيان صحفي لها، أن "هذا الطراز لم يكن ضمن الصفقة التي عقدتها الشركة مؤخرا لضم ٣٣ طائرة لأسطولها الجوي، والتي تصل تباعًا اعتبارًا من الشهر الجاري".

وكانت الطائرة قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا صوب العاصمة الكينية نيروبي ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 157 شخصا.