السيسى يوافق على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمليار دولار

اليوم السابع - كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو الكامل" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكى والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين .

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