واشنطن تفرض عقوبات على بنك روسي في نطاق برنامج العقوبات على فنزويلا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عقوبات على بنك روسي لصلته بشركة النفط الفنزويلية الحكومية، وذلك في نطاق برنامج العقوبات على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأربعاء، البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية من أنها ستواجه عقوبات أمريكية إذا شاركت في صفقات "غير مشروعة" يستفيد منها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته.

وقال بولتون، في بيان أصدره البيت الأبيض: "الولايات المتحدة توجه تحذيرا إلى المؤسسات المالية الأجنبية من أنها ستواجه عقوبات على المشاركة في تسهيل صفقات غير مشروعة يستفيد منها "نيكولاس مادورو" وشبكته الفاسدة.







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وقال بولتون في حديث لمحطة "فوكس بيزنس"، مساء الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة تنظر في عقوبات جديدة وإجراءات لتشديد قبضتنا على الوسائل المالية لـ"مادورو"، لحرمان نظامه من الأموال التي يحتاج إليها للبقاء في السلطة.

كما تعهد إليوت أبرامز مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بفنزويلا، الخميس، بأن واشنطن "ستوسع شبكة" العقوبات على البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات على البنوك التي تدعم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأبلغ إليوت أبرامز جلسة استماع في لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي "سيكون هناك المزيد من العقوبات على المؤسسات المالية التي تنفذ أوامر نظام مادورو".

واعترفت الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلد الغني بالنفط، وزادت الضغوط على مادورو للتنحي.