التحالف العربي: 39 خرقا حوثيا لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، رصد 39 خرقاً حوثياً لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأسفرت خروقات مليشيا الحوثي الانقلابية عن مقتل مدني وإصابة 18 آخرين، وفقاً لبيان للتحالف.



في سياق آخر، كشف التحالف في البيان، عن أن قيادة القوات المشتركة أصدرت خلال 72 ساعة الماضية، نحو 115 تصريحاً، منها: 20 تصريحاً جوياً، و12 تصريحاً بحرياً، و11 تصريحاً برياً، و72 تصريح حماية قوافل.



ونوه البيان إلى أن عدد السفن الموجودة حالياً في ميناءي الحديدة والصليف، بلغ ٨ تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

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وكان التحالف العربي في اليمن، أعلن الجمعة الماضي، ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 18 خرقاً لاتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك استمراراً لانتهاكاتها لاتفاق الحديدة الموقع في السويد.



وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن خروقات المليشيا الإرهابية لوقف إطلاق النار في الحديدة، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة، وقذائف الهاون، على حيس والفازة والجبلية، وأسفر ذلك عن مقتل مواطن وجرح آخر.



وحمّل التحالف العربي، مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤولية القيام بالأعمال العدائية، والتي تهدد اتفاق السويد، والأمن والاستقرار، وحرية الملاحة البحرية، وعمليات تدفق المساعدات الإنسانية، مطالباً الأمم المتحدة بممارسة المزيد من الضغوطات لإجبار المليشيا على تنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم.

