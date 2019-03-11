هل يعود زيدان لتدريب ريال مدريد؟ تقارير متضاربة حول وضعية “الميرنغي”

تقارير إعلامية إسبانية، تلك التي كشفت، عشية اليوم الإثنين، أن عودة زين الدين زيدان إلى صفوف ريال مدريد أصبحت بشكل كبير محسومة، بعد إقناعه من طرف المسؤولين بالعودة إلى أسوار السانياغو بيرنابيو.

وحسب المصدر ذاته، فإن سانتياغو سولاري، المدرب الحالي للمجموعة سيودع لاعبيه تمهيداً لرحيل مرتقب، خلال الساعات القليلة المقبلة.

كان زيدان قد رفض اللاتحاق بفريقه السابق خلفاً لسولاري، قبل أن تخرج تقارير إعلامية لتؤكد بأن الأمور استقرت بين الإدارو وبينه، لاستعادة مكانته مدرباً لريال مدريد بعد 9 اشهر فقط على تقدميه لاستقالته، مباشرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الأخير.

ويعيش ريال مدريد أزمة نتائج كبيرة، بعد أسبوع “الجحيم” الذي تسبب في إقصاءه من كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، وهزيمة مدوية أمام الغريم برشلونة في الكلاسيكو المحلي.