ميركل: نؤيد تطوير حاملة طائرات أوروبية مشتركة

اعلنت المستشارة الألمانيا أنجيلا ميركل، عن تأييدها للفكرة التي اقترحتها زعيمة حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" الألماني بشأن تطوير حاملة طائرات أوروبية مشتركة.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين أن المستشارة الألمانية وصفت الفكرة ب" الجيدة " مشيرة إلىأهمية امتلاك مثل هذه المعدات في الجانب الأوروبي.
يذكر أن أنجريت كرامب كارينباور ، زعيمة "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" - التي جاءت خلفا لأنجيلا ميركل في رئاسة الحزب في ديسمبر الماضي، قد تقدمت بهذا
وقالت كارينباور- في هذا الشأن - إن الخطوة التالية قد تتمثل في البدء في مشروع رمزي لبناء حاملة طائرات أوروبية مشتركة للتأكيد على دور الاتحاد الأوروبي الأمني العالمي.
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