رئيس البرلمان: "اللى بيخرج برة مصر هيعرف قيمة الأسعار المتدنية عندنا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى تعليماته بعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا فى حالات الضرورة، وإذا تم فيوجه لصالح المشروع المقترض من أجله.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين: "النظام الحالى غير مسئول عن المديونية الناجمة عن القروض التى سبق وتم اقتراضها فى العهود السابقة، وتسلمت القيادة السياسية البلد ويكاد يكون هناك عدم احتياطى كاف للطعام".
وتابع رئيس البرلمان: "هناك رقابة على الصرف من خلال الأجهزة الرقابية المختصة بالإضافة إلى دور مجلس النواب الرقابى وإطلاعه على الموازنة العامة والحسابات الختامية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والنموذج الموجود فى الحكم لم يتستر على أى فساد، لا كبير أو صغير".
وأشار عبد العال، إلى أن جميع الدول تحصل على قروض حتى الكبرى منها، المهم قوة الاقتصاد، قائلاً: " نتمتع فى مصر باقتصاد قوى ومتنوع، ومحدش يعرف قيمة الأسعار المتدنية لدينا إلا لما يخرج برة مصر".
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