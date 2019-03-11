شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية الوفد: قانون تنظيم استخدام الدفع غير النقدى يعزز الشمول المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى خالد محمد عبد المنعم قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد على إقرار مجلس النواب اليوم نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

وأكد في بيان له اليوم أن المشروع الذى يهدف إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكترونى أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، سيؤدي لتوفير الوقت والجهد بالنسبة للمواطنين من خلال تيسير إجراءات دفع كافة الالتزامات "كهرباء، الغاز، المياه، مصاريف المدرسة، تحويل الأموال لأفراد الأسرة"، كما أن تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، سيعود بالإيجاب على الاقتصاد القومى من خلال تحقيق الشمول المالى وتيسير انتقال الأموال.

وأضاف رئيس اقتصادية الوفد أن إقرار القانون سيساعد الجهات الحكومية على سداد التزاماتها المالية الكترونيا من خلال الوسائل التكنولوجية الحدديثة وذلك بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، مما يؤدي إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى سيقلل بدورة الفساد والبيروقراطية.

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كان مجلس النواب وافق نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وترتكز فلسفة مشروع القانون، على تشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدى بما يؤدى إلى توفير مناخ أمن للادخار وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادى والحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبى، وكذلك زيادة كفاءة النظام المالى وفاعلية السياسة النقدية والاندماج فى الاقتصاد العالمى، من خلال وضع إطار تنظيمى ملزم لكل من القطاعين العام والخاص، مما ييسر على المواطنين سداد مقابل الخدمات، وتسهيل انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية.