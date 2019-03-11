شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بين مصر وأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2019 بالاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع فى طشقند بتاريخ 5/9/2018، وتعد الاتفاقية – حسب التقرير البرلمانى للجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية - خطوة لتعزيز السياسيات الضريبية بين مصر وأوزبكستان وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين. Advertisements و تعمل الاتفاقية –للتقرير البرلمانى - وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل والتبادل التجارى والاقتصادى بين البلدين ومنع التهرب من الضريبة على الدخل. وشهدت الجلسة العامة، إحالة 28 تقرير بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

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