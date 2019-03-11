شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على اتفاقية تطوير الخط الأول للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم ، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو الأنفاق، والذى يتيح البنك بمقتضاه قرضا لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو، من أجل إعادة تأهيل ورفع كفاءته من خلال استبدال الأنظمة الكهربائية بأخرى حديثة ومتطورة، واستبدال وتحديث الأجهزة وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، واستبدال أنظمة الإشارات بأخرى حديثة تحقق التشغيل الآمن، وتمكن من تقليل فترة التقاطر.

وتهدف الاتفاقية إلى ضمان انتظام حركة السير والتتابع وتطوير أنظمة مكافحة الحريق وأعمال التكييف، لتوفير المناخ المناسب لعمل الاجهزة الحديثة بعد التطوير، فضلا عن توفير جو مريح للركاب.

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كما تشمل الاتفاقية أيضا دخول بعض الأنظمة الحديثة لأول مرة، مما يسهل عملية خدمة الركاب مثل لوحة استعلامات الركاب وانظمة الرقابة داخل القطارات ولوحة اعلانات رئيسية، بالاضافة الى زيادة عدد القطارات وتحديث الموجود.

وتنفذ الهيئة القومية للأنفاق المشروع بوصفها جهة التنفيذ والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بوصفها القائمة بالتشغيل