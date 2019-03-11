بلدية كبا ازالت تعديات طالت الاملاك العامة عند ضفاف نهر الجوز

أزالت بلدية كبا في منطقة البترون خيم النازحين السوريين من عدة أماكن في البلدة، بناء على قرار المجلس البلدي بعد التعديات التي طالت الاملاك العامة ومجرى نهر الجوز وقطاعي الكهرباء والمياه.

واشار محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الى اننا "قمنا اليوم برفع التعديات عن ضفاف النهر وفي الاملاك الخاصة والعامة، بعد توجيه إنذارات عدة، ومنذ أكثر من ستة أشهر والبلدية إتخذت قرارا بإزالة هذه المخالفات ونحن نؤمن لها المؤازرة لان الوضع لم يعد يحتمل بيئيا وصحيا، وأهالي المنطقة يعانون ويشكون والتعديات التي أزيلت اليوم وهي جزء أولي وستستكمل الحملة خلال الايام القليلة المقبلة بعد التنسيق مع الشؤون الاجتماعية، وقد أعطينا مهلة عشرة أيام للمعتدين من أجل ترتيب أمورهم وسنعمد الى إزالة المخالفات، وكما قلنا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ليصار الى تأمين اماكن بديلة لهم".