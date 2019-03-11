شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مستقبل وطن يشيد ببيان القوات المسلحة بشأن الحرب على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بيان القيادة العامة للقوات المسلحة؛ الذى أصدرته اليوم الاثنين، بشأن استكمال جهودها في مواجهة العناصر الإرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء.

وأكد رشاد، فى تصريحات له اليوم، أن البيان يحتوى الكثير من النقاط الإيجابية منها، مدى ترصد قوات الجيش لتحركات العناصر الإرهابية بسيناء وتضييق الخناق عليها وإبطال خططها الموضوعة لتحقيق اهدافها الخبيثة، وحجم الجهود التي يبذلها رجالنا وابطالنا فى مواجهة عدو يتخفى بالجبال والكهوف، ما يزيد المتاعب ويضاعف جهود عمليات المواجهة.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن القضاء على 44 عنصرا من العناصر الإرهابية شديدي الخطورة، وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية بدون لوحات، يكشف حجم الحرب الشنعاء الموجهة ضد الوطن والتي بالطبع يقف ورائها دول لا تريد لمصر تعرضا ولا استقرارا وتستهدف تقويض مشروعها الوطنى.

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وأكد أن جيش مصر العظيم سيظل صامدا ضد هذه الجماعات المارقة التي لم ولن تنل مرادها الخبيث، وسيتم تجفيف منابع الإرهاب، واجتثاثه من جذوره في كافة ربوع الوطن خلال فترات وجيزة للغاية، قائلا: "تحية لكل فرد فى قواتنا المسلحة الوطنية الباسلة التى ستظل مصدر فخر واعتزاز وأمان لجميع المصريين".