شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: غدا التصويت النهائى على التصالح فى مخالفات البناء ومزاولة الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن غدا الثلاثاء، التصويت النهائى على كل من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، ومشروع قانون مزاولة مهنة الطب المقدمان من الحكومة.

وحمل رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم، ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، مسئولية إلزام النواب للحضور للجلسة العامة غدًا، بقوله: "أحمل الائتلاف غدا الساعة 12 إحضار النواب، ، للتصويت على قانون مخالفات البناء نهائيا ، وكذلك قانون مزاولة مهنة الطب، ".

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وكان مشروع قانون مزاولة مهنة الطب قد تعرض لاعتراض من النواب اليوم فى الجلسة العامة بعد ان طلبت الحكومة، إدخال تعديل جديد يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس والتدريب ليتم منحه تصريح مزاولة المهنة.

واعترض من النواب ورئيس المجلس على خضوع خريج الطب لامتحان مرة أخرى بعد البكالوريوس لمنحه ترخيص مزاولة المهنة فى اضطرار الحكومة لطلب تأجيل المناقشة لمزيد من التشاور والدراسة.