كنعان اطلع من نقابة المقاولين على مطالبهم ووعد بمتابعتها

استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مكتبه في المجلس النيابي، وفدا من نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء برئاسة مارون الحلو.

وعرض الوفد لكنعان "مستحقات المقاولين المزمنة المترتبة على الدولة والبالغة 130 مليار ليرة"، مطالبا ب"إدراجها في موازنة الأشغال العامة والنقل".

ووعد كنعان بمتابعتها "مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزارتي المالية والاشغال العامة".