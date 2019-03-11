أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أنه "الحاقا لبيانها السابق بشأن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي تضعه عائلته على متخت (تتخيتة) في منزلها الكائن ببلدة أنصار - قضاء النبطية، منذ أكثر من 20 عاما، تفيد وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم تأمين الحماية له عبر وضعه في جمعية "امداد" المتخصصة في النبطية والمتعاقدة مع الوزارة، وسينقل اليها فور الانتهاء من اجراء الفحوص الطبية اللازمة له".

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كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي لقيومجيان: تم تأمين حماية للشاب ذوي الاحتياجات الخاصة من أنصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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