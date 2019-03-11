الغريب عرض مع وفد سويسري ملف النزوح السوري

استقبل وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب مبعوث الشرق الأوسط لأمانة الدولة السويسرية للهجرة السفير أورس فون أرب والسفيرة السويسرية مونيكا شمودز كيرغوز، حيث تم عرض ملف النزوح السوري. كما التقى الوزير الغريب وفدا من اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية URDA برئاسة المدير التنفيذي حسام الغالي. ووضع وفد URDA الوزير الغريب في صورة المشاريع والبرامج التي ينفذها الاتحاد في لبنان، في اطار إغاثة النازحين السوريين. كذلك، استقبل الغريب رئيس الجامعة اللبنانية - الأميركية LAU جوزف جبرا، مهنئا.

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