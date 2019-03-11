زار وفد من حركة امل ضم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي ومسؤول مكتب الصحة المركزي زكريا توبي مع أعضاء هيئة المكتب مكتب معالي وزير الصحة الدكتور جميل جبق للتهنئة بالمنصب والتقدير لما يقوم به من جولات على المناطق للإضطلاع على حال المستشفيات الحكومية، عارضين معه مواضيع متعددة تتعلق بالقطاع الصحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من حركة امل يزور وزير الصحة ويبحث معه شؤون القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.