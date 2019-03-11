مكتب ابوسليمان: تفتيش وزارة العمل استمع لمستخدمة كلمة خادمة للبيع فاعتذرت وتعهدت

أفاد المكتب الإعلامي لوزير العمل كميل أبو سليمان بأنه "بناء لتوجيهات وزير العمل كميل ابو سليمان الذي ندد بإعلان احد المواطنين عن "خادمة للبيع"، واعتبر ان هذا التصرف عبودية جديدة لن يقبل بها وطلب فتح تحقيق بالامر، قام جهاز التفتيش في الوزارة باستدعاء ناشرة الاعلان م. ش. حيث حضرت برفقة العاملة المنزلية لديها الى مكتب الوزارة في طرابلس بتاريخ 11-3-2019 وتم الاستماع الى افادتها. فأعلنت ش. انها في لحظة تسرع اساءت في التعبير وذكرت مصطلح "بيع خادمة" في كتابة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، واشارت الى ان الامر لم يكن مقصودا على الاطلاق وتم حذف المنشور بعد دقائق فور استدراكها للخطأ واعتذرت ش. عما سببته، واضعة نفسها تحت سقف القانون، وتعهدت بعدم تكرار الامر وبنشر اعتذار على صفحتها الفيسبوكية، لافتة الى انها اعتذرت عن الامر ايضا عبر وسائل الاعلام التي تواصلت معها فأكدت بأنها لا تعاني من صعوبات في الاكل والنوم وحسن التعامل لدى مخدومتها وهي تقبض راتبها، لكنها وجدت صعوبة بالتعاطي مع طفل مريض في المنزل وبناء على ما تقدم، تم اعلام ربة المنزل ان ما اقدمت عليه يشكل مخالفة قانونية وانسانية ويجب عدم تكرار الخطأ حتى لا توضع على اللائحة السوداء وتحرم من استخدام اي عاملة اخرى".

وفي بيان له، لفت المكتب الاعلامي إلى انه "تجدر الاشارة الى ان الوزير ابو سليمان سيعلن عن رزمة تدابير لتحسين ظروف العمال المنزليين، وهو بدأ سلسلة اجتماعات مع المنظمات غير الحكومية التي تعنى بقضاياهم تمهيدا لإدخال تعديلات على الانظمة المعمول بها حاليا تساهم في خلق ضوابط للحفاظ على حقوقهم وضمان احترام حقوق الانسان والشرع الدولية المعمول بها لأن اي انتهاك لذلك لا يعكس قيم لبنان الحقيقية ويشوه صورته".