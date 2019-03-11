الحسن التقت سفيري الصين والكويت وتابعت شؤونا اغاثية مع اللواء خير

عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، العلاقات اللبنانية - الصينية مع سفير الصين جيانغ زنغ وي. وقد هنأ السفير الصيني الوزيرة الحسن على "تشكيل الحكومة الجديدة والدور الذي تضطلع به في مهامها الجديدة"، لافتا الى ان "الصين تبدي اهتماما مميزا بتعيين امرأة في مثل هذا المنصب".

كما التقت الحسن، سفير الكويت عبد العال القناعي، وجرى استعراض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، فضلا عن واقع العلاقات اللبنانية - الكويتية، خصوصا على المستويات الاقتصادية والسياحية.

وأكد السفير الكويتي "متابعة الكويتيين للوضع اللبناني عموما، وما يكنونه من محبة خاصة للبنان ولزيارته على نحو دوري".

وعرضت الحسن لمطالب الاتحاد العمالي العام مع وفد من الاتحاد برئاسة بشارة الاسمر

والتقت الوزيرة الحسن ايضا رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وبحثت معه شؤونا تتعلق بقضايا اغاثية في بعض البلديات التي ترزح تحت اعباء كبيرة نتيجة النزوح السوري وبفعل عوامل الطقس.