خارجية تركيا تستدعي سفير بلجيكا

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير البلجيكي على خلفية قرار القضاء البلجيكي بعدم إمكانية ملاحقة عناصر على صلة بحزب "العمال الكردستاني" في إطار قوانين مكافحة الإرهاب.

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