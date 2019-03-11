مسؤولة أميركية: ندرس تصميم أسلحة صاروخية جديدة بظل انسحابنا من الاتفاق مع روسيا

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأميركية لشؤون السيطرة على الأسلحة والأمن الدولي، أندريا ثومسون أن "واشنطن تدرس إمكانية تصميم أسلحة صاروخية جديدة في ظل انسحابها من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا"، موضحةً أنه "الآن، بعد وقف مشاركتنا في المعاهدة والانسحاب منها، يمكن أن تبدأ وزارة الدفاع هذه الأبحاث العلمية التي تعمل عليها حتى الآن بسبب التزامنا بالاتفاق و"البنتاغون" يدرس حاليا خطواته اللاحقة".

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