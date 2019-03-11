مجلس الأئمة بالجزائر يرفض ضغوط وزير الأوقاف لتوجيه خطب تؤيد الحكومة

حث المتحدث باسم المجلس الوطني للأئمة في الجزائر جمال غول، وزير الشؤون الدينية محمد عيسى على الكف عن الضغط عليهم لتوجيه خطب تؤيد الحكومة، مشيراً إلى أنهم يريدون من المسؤولين تركهم يقومون بعملهم دون تدخل.
وعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بلاده بعد زيارة خاصة إلى جنيف، حيث أجرى "فحوصات طبية دورية".
وكان بوتفليقة تقدم بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة، مؤكدا سعيه لإعادة انتخابه رغم الاحتجاجات الحاشدة على ذلك.
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