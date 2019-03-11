تفاصيل محادثة "دعاء" الأخيرة قبل صعودها للطائرة الأثيوبية المنكوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حصل الخليج 365 على تفاصيل آخر محادثة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بين فقيدة الوادي الجديد، دعاء عاطف عبد السلام في الطائرة الأثيوبية المنكوبة، وبين شقيقها إبراهيم عاطف.

وشهدت تفاصيل المحادثة طلب الضحية من شقيقها الصور المشتركة التي جمعتهما في آخر حفل زفاف منذ يومين بمدينة الخارجة، وجاءت كالتالي.

دعاء: هيما ابعتلي صور الفرح اللي إحنا فيها سوا

هيما: لا

دعاء: يا بارد اخلص ابعت قبل ما الطيارة تطلع والنت يفصل.

هيما: يلا يا بت من هنا.

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دعاء: طب والله العظيم سيبا لك فلوس عشان خطري ❤.

وكتب شقيق الضحية عقب تأكد نبأ وفاة شقيقته عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: " يا رتني ودعتك يا رتني محسدتش نفسي عليكي كنت أمي وأختي وحببتي وكاتمة أسراري كنت برحلك أقسم بالله أول ما ألبس عشان أخد رأيك في لبسي كنت بجيلك لما يحتاج فلوس ومش بروح لبابا.. خلاص يا حبيبي كده خلاص رحتي مش هجري عليكي كل يوم آخر ليل وأقلك اعمليلي أكل.. ارجعي عشان خطري عشان خاطر أمك .. أمك ملهاش حياه من بعدك".

ومن جانبه نعى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين دعاء عاطف عبد السلام حجازي، الباحثة بمركز بحوث الصحراء بالمحافظة، والتي لقت مصرعها في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية أمس الأحد، حيث كانت في طريقها إلى كينيا ضمن 6 مصريين للقيام برحلة علمية خاصة بوزارة الزراعة.

يذكر أن المهندسة دعاء عاطف عبد السلام حجازي، تخرجت في كلية الزراعة بالوادي الجديد، حاصلة على درجة الماجستير العام الماضي تخصص إنتاج حيواني، وتعمل في مركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد.

وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت، أمس الأحد، تحطم طائرة تابعة لها، كانت في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 157 راكبًا من ضمنهم طاقم الطائرة، جميعهم لقوا مصرعهم.

وكان من بين ركاب الطائرة، 10 أشخاص من 4 جنسيات عربية مختلفة، وكان يوجد فيها 6 مصريين ومغربيين اثنين وسوداني ويمني بالإضافة إلى 7 من بريطانيا و7 من الولايات المتحدة.