استكمال المرافعة يؤجل محاكمة متهمي "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 304 متهمين أبرزهم عضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات بجماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" إلى جلسة الأحد المقبل.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

ونسبت النيابة في أمر الإحالة للمتهمين بأنهم في الفترة بين عامي 2014 و2015، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها؛ بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر.

وأسندت النيابة للمتهمين كذلك بأنهم حازوا أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن، كما أنهم اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات التنفيذية والتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم الإخوان.