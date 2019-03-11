إيطاليا: انتقاد تمويل سعودي محتمل لدار الأوبرا "لاسكالا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الكثيرون رفضهم لخطوة مسرح "لاسكالا" الإيطالي في مدينة ميلانو، لمقترح بإدخال وزير الثقافة السعودية إلى مجلس إدارة المسرح، لقاء مبلغ كبير من المال.
ويتعرض المسرح، وهو أحد أشهر دور الأوبرا في العالم، لانتقادات واسعة لهذه الخطة الذي سوف يصوت عليها المجلس الأسبوع المقبل، والتي عرض فيها السعوديين مبلغ 15 مليون يورو لقاء المسرح.
وصدرت الانتقادات بشكل خاص عن أفراد في حزب "الرابطة" الحاكم فضلا عن حزب "إيطاليا القوية" الذي يرأسه سيلفيو برلوسكوني، وأشار الحزبان إلى الانتهاكات التي يشهدها مجال حقوق الإنسان في السعودية، خصوصا مع فضيحة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، وحملة السلطات السعودية القمعية ضد ناشطي حقوق إنسان.
ورفض عمدة ميلانو، جوزيبي سالا، الذي يرأس مجلس "لاسكالا"، اليوم الإثنين الإدلاء بتصريح حول موقفه من الخطة، قائلا إنه لا يريد التأثير على قرار المجلس.
وتابع أن قضايا الرعاية السعودية وتخصيص مقعد في المجلس يمكن النظر إليها بشكل منفصل.
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