لافروف: روسيا والسعودية تسعيان للقضاء على الإرهابيين في سوريا

في مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الكويتي صباح الخالد، أعلن لافروف أن روسيا والسعودية تسعيان للقضاء على الإرهابيين في سوريا.

وأضاف لافروف، أن المجتمع الدولي يربط تقديم المساعدات لسوريا بتقدم الحل السياسي.

ووضح أن بلاده تسعى لتعزيز علاقتها مع الدول الخليجية في مختلف المجالات

وأشار إلى أن "السعودية ترى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة دستورية في سوريا"، موضحاً أنه "لدينا اتصالات مع الجانب الأميركي بهدف تخفيف التصعيد في سوريا".

في سياق آخر، قال لافروف إنه يود أن "نسمع تفاصيل أكثر حول خطة أميركا لعملية السلام في المنطقة".

وقال الوزير الروسي إنه "ليس لدينا أية مبادرات لحل الأزمة الخليجية وندعم جهود الوساطة الكويتية".

بدوره، قال وزير خارجية الكويت، صباح الخالد، إن عودة سوريا لمحيطها العربي يسعدنا ونطالب بالإسراع بالحل السياسي.



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