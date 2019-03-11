واشنطن ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية "تدريجا" عن ترسانتها النووية

اسماء السيد - واشنطن: اعلن الموفد الاميركي ستيفن بيغون الاثنين أن الولايات المتحدة ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية "تدريجا" عن ترسانتها النووية، مؤكدا بذلك أن واشنطن تريد نزعا كاملا للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات.

وإذ اكد عدم وجود "جدول زمني مصطنع"، كرر بيغون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل بان تتوصل الى "نزع نهائي للسلاح النووي ويمكن التحقق منه تماما" بحلول "نهاية الولاية الاولى للرئيس" في كانون الثاني/يناير 2021.

واوضح أن هذا الامر يشمل برامج الاسلحة الكيميائية والجرثومية منذ بدء المفاوضات.

Advertisements

واضاف أن لا مجال للتوصل الى اتفاق شامل من دون الاتفاق على كل بند، مؤكدا أن الحكومة الاميركية "موحدة" في هذا الصدد.

ولاحظ الممثل للخاص للولايات المتحدة خلال مؤتمر نظمه معهد كارنيغي في واشنطن أن "تقدما" احرز رغم فشل القمة الثانية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في هانوي نهاية شباط/فبراير.

وتابع أن "الباب يبقى مفتوحا" لمواصلة التفاوض مع بيونغ يانغ، لكن "على الكوريين الشماليين أن ينخرطوا في (ذلك) في شكل تام".