اسماء السيد - واشنطن: اعلن الموفد الاميركي ستيفن بيغون الاثنين أن الولايات المتحدة ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية "تدريجا" عن ترسانتها النووية، مؤكدا بذلك أن واشنطن تريد نزعا كاملا للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات.
وإذ اكد عدم وجود "جدول زمني مصطنع"، كرر بيغون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تأمل بان تتوصل الى "نزع نهائي للسلاح النووي ويمكن التحقق منه تماما" بحلول "نهاية الولاية الاولى للرئيس" في كانون الثاني/يناير 2021.
واوضح أن هذا الامر يشمل برامج الاسلحة الكيميائية والجرثومية منذ بدء المفاوضات.
واضاف أن لا مجال للتوصل الى اتفاق شامل من دون الاتفاق على كل بند، مؤكدا أن الحكومة الاميركية "موحدة" في هذا الصدد.
ولاحظ الممثل للخاص للولايات المتحدة خلال مؤتمر نظمه معهد كارنيغي في واشنطن أن "تقدما" احرز رغم فشل القمة الثانية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون في هانوي نهاية شباط/فبراير.
وتابع أن "الباب يبقى مفتوحا" لمواصلة التفاوض مع بيونغ يانغ، لكن "على الكوريين الشماليين أن ينخرطوا في (ذلك) في شكل تام".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن ترفض أن تتخلى كوريا الشمالية "تدريجا" عن ترسانتها النووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.