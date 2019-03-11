"قسد": نريد إتمام عملية الباغوز بالحد الأدنى من الخسائر

أعلن متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أنها حققت تقدما متواضعاً في أحدث هجوم على آخر منطقة لا تزال خاضعة لسيطرة داعش في الباغوز بسوريا.

وقال المسؤول إن قواتنا تواجه قناصة من "داعش" وألغاماً.

وقال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، أنه لا يزال هناك مسلحون من تنظيم داعش في قرية الباغوز المحاصرة حتى اليوم الاثنين، أغلبهم يختبأ في الأنفاق تحت الأرض.

وكان الهجوم على آخر جيب خاضع لسيطرة تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية القريبة من الحدود العراقية استؤنف مساء أمس الأحد بعد أن أعلن بالي عن انتهاء المهلة التي أعطيت لمسلحي التنظيم في الباغوز للاستسلام.