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الان تتابع الأمم المتحدة : “الجنائية الدولية” ستبدأ تحقيقا بشأن تهجير الروهينجا والان مع التفاصيل
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و مسؤولون منها يزورون بنجلاديش
الخليج 365-متابعات
قالت يانجي لي، مقررة الأمم المتحدة، الخاصة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار اليوم الاثنين إن هناك مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية في بنجلادش في إطار دراسة أولية بشأن ما إذا كان ممكنا بدء ملاحقة قضائية بشأن ترحيل الرروهينجا.
وأضافت لي: “أنا متفائلة جدا، هذا شئ غير مسبوق، إنه خطوة صغيرة
للأمام، لكنني أتمنى حقا أن يفتح أبواب العدالة”.
وأكدت أن فريق المحكمة الجنائية الدولية لا يجري مقابلات مع الضحايا.
وفي سبتمبر فتح مدعي المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا حول ما إذا كان الترحيل القسري المزعوم للروهينجا من ميانمار يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وبنجلادش عضو في المحكمة الجنائية الدولية لكن ميانمار ليست عضوا وترفض ولايتها القضائية.
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