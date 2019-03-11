العثور على الصندوق الأسود للطائرة الإثيوبية المنكوبة

أكد مسؤول بشركة الخطوط الجوية الإثيوبية العثور على الصندوق الأسود لطائرة الشركة التي تحطمت أمس وعلى متنها 157 شخصاً.

وقال المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه، إنه "تم العثور على الصندوق، لقد تعرض لأضرار جزئية، لننظر ما الذي يمكننا أن نستعيده منه".

وكانت الطائرة، وهي من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، قد تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من إثيوبيا متوجهة إلى كينيا أمس، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

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