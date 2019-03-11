محاكم دبي تدشن التقرير السنوي لعام 2018 تحت شعار "قضاء متسامح"

دشنت محاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، التقرير السنوي لعام 2018 تحت شعار " قضاء متسامح" الذي يوثق أنشطة المحاكم والإنجازات التي تحققها سنويًا إلى جانب توفيره معلومات مهمة عن محاكم دبي وقطاعاتها.

وحسبما أوردت وكالة وام الإماراتية، فقد تضمن التقرير السنوي معلومات عن النظام القضائي والإداري إلى جانب الخطة الاستراتيجية للمحاكم 2017 ـ 2021 والمشاريع والمبادرات المنجزة.

وذكر مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، أن المحاكم سعت إلى بناء سمعة ريادية و"قضاء متسامح" من خلال السير على نهج القيادة الرشيدة بترسيخ مفهوم التسامح سواء من خلال التعايش العملي الذي يعيش في كنفه أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم والتي جعلت الإمارات نموذجًا فريدًا في التعايش الحضاري بين مختلف الجنسيات، لافتًا إلى أن التقرير يتضمن معلومات وافية عن التطورات والتحولات التي تشهدها المحاكم خلال العام ومؤشرات الأداء الخاصة بالأعمال القضائية والأعمال الإدارية يجعله مرجعًا مهمًا لكل المهتمين والمختصين الراغبين في الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة عن العمل القضائي في إمارة دبي.

وقال أن التقرير السنوي لمحاكم دبي يرصد مؤشرات الأداء العام للمحاكم بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز وفي جميع القطاعات. مستعرضًا السمات المميزة للعام 2018 ومنها تبنيها ثقافة التسامح والتعايش المشترك والتعددية وتعزيز القدرات لابتكار طرق وآليات يمكن من خلالها الاستفادة من التنوع الثقافي داخل المجتمع الإماراتي.

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ولفت إلى ان عام 2018 شهد مزيدا من التقدم على صعيد أغلب مؤشرات السعادة في أروقة المحاكم وفي البيئتين الداخلية والخارجية منها أن نسبة سعادة المتعاملين بلغت 97 في المائة وكان من أبرزها ما تحقق من تقدم في مؤشر سعادة المجتمع الذي قفز بمقدار 11 نقطة مئوية مقارنة بعام 2017 ومؤشر سعادة الموظفين الذي حقق بدوره تقدمًا بمقدار عشر نقاط مئوية مقارنة بالعام نفسه.

وأضاف أن شغف محاكم دبي بالتميز جعلها تتقدم إلى المركز التاسع عالميًا لعام 2019 في مؤشر انفاذ العقود متقدمة بواقع ثلاث مراكز عما كانت عليه في عام 2018. مستعرضًا الجوائز التي حصلت عليها محاكم دبي خلال عام 2018 تكافئًا مع مستويات الريادة منها المركز الأول اقليميًا في محور انقاذ العقود للعام الثالث على التوالي والمركز 12 عالميًا عن المركز 25 ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وجائزة فئة خدمة العملاء – الإدارة العامة في جائزة ستيفي العالمية وحصول إدارة اسعاد المتعاملين في محاكم دبي على الميدالية الفضية كما حازت إدارة الموارد البشرية على الفئة البرونزية في مجال السعادة الوظيفية ضمن الدورة 15 من جائزة ستيفي العالمية وحصلت إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل على جائزة " أفضل تقرير سنوي" لعام 2017.

كما حصلت المحاكم على المركز الثالث ضمن جوائز منظمة الأفكار البريطانية وذلك عن فكرة العام " مبادرة شور التطوعية" وحصلت على الفئة البلاتينية عن منظومة أفكاري وقد نالت المحاكم تقييمًا عاليًا بوصفها أول محكمة على مستوى العالم تحصل على التصنيف المتقدم وذلك من منطلق رؤيتها الشاملة وصولًا إلى محاكم رائدة متميزة عالميًا تحقيقًا لخطة دبي 2021، وحازت على مرتبة متقدمة من بين 77 منافسًا محليا وإقليميا من فئة مؤشرات السعادة ومدى تأثيرها على سعادة المتعاملين كما فازت على الفئات التنافسية من كل الدول عبر إدارة ومحتوى الموقع الإلكتروني وعلى فئة الخدمة المشتركة بجائزة وزير الداخلية للتميز وذلك عن مبادرة / قضية اليوم الواحد/ بالتعاون مع شرطة دبي والنيابة العام كما فازت الدائرة ضمن مؤتمر وجائزة أفكار الإمارات الدورة السابعة عشر وحازت مبادرة / c3/ ضمن مبادرة دبي x10 على أفضل ثلاث مبادرات حكومية وعلى المركز الأول في جائزة دبي للتنمية البشرية.