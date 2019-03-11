الجيش الجزائري : حريصون على المحافظة على ثقة الشعب بنا

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري أن جيش بلاده يحرص دائما على المحافظة على رصيد ثقة شعبه.

ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية عن الفريق قايد صالح قوله "إن القيمة العالية والقدر الرفيع، الذي نمنحه في الجيش الجزائري للعلم والمعرفة، هي خريطة الطريق التي نـتـبـع معالمها بعقلانية شديدة وبمثابرة أشد”.

وأضاف "في سبيل تمكين المنظومة التعليمية لدينا بكافة مؤسساتها وهياكلها، من أداء مهامها الجليلة المنوطة بها، المتمثلة أساسا في توفير صفوة من الإطارات المتعددة المعارف والاختصاصات، قادرة على مواكبة كافة التطورات العلمية والتكنولوجية، ومسايرة شتى

المسالك المؤدية إلى التفتح أكثر فأكثر على المستقبل، بنظرة متبصرة تجعل من حسن استشراف المستقبل وحسن استقراء متطلباته الملحة، التي تكفل تحقيق الأهداف المسطرة”.وأكد أن ما تحقق حتى الآن في المجال العلمي والمعرفي والتعليمي هو في غاية الأهمية بل يبعث على الارتياح، وقال "لكن طموحات الجيش الجزائري التي هي طموحات الجزائر وشعبها، تحث دوما على أن يكون دوما في مستوى المسؤوليات العظيمة الموكولة إليه، وتحمل هذه المسؤوليات على الوجه الأنسب والأصوب، يتطلب إيجادالقدرات التي تكفل ذلك".وقال "إننا نرى أن العلم والمعرفة وحسن التكوين " التدريب" هي الوسائل المثلى لبلوغ أهدافنا، فالالتحاق بالركب المتطور الذي أصبحت عليه الجيوش المتقدمة في عالم اليوم، ومواكبة وتيرة هذا الركب عن دراية ومعرفة وعلم، هو الغاية المشروعة والطموحة التي سنبلغها، إن شاء الله تعالى ".وأضاف "تلك هي الضوابط التي حرصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، على أن تجعل منها مرتكزا قويا من مرتكزات بناء جيش محترف بكل ما تعنيه عبارة الاحتراف من معاني ودلالات، جيش محترف في أدائه ومحترف في تفكيره يسير دوما وفقا لضوابط قوانين الجمهورية، ووفقا لنطاق وطبيعة المهام المخولة له، ومحترف أيضا في استيعاب مقاييس المحافظة الدائمة على رصيد ثقة شعبه".