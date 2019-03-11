مباحثات سعودية هندية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، خلال زيارته للهند اليوم الإثنين، بكل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرامودي، ووزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات
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