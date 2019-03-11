مباحثات سعودية هندية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير، خلال زيارته للهند اليوم الإثنين، بكل من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج. مودي، ووزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال اللقاءين، استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومتابعة نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي إلى الهند.

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