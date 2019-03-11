سي إن إن توضح سبب تعليق الصين لطائرات بوينج

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن بقرار تعليق الصين جميع طائرات بيونج 737، جاء لكونها أهم سوق رئيسي لشركة بوينج وخاصة للموديل 737 MAX ، موضحة أنه من السابق لأوانه معرفة المدة التي سيستمر فيها حالة التعليق، أو ما هي النتيجة النهائية ، لكن الأخبار ليست جيدة لبوينج.

وأوضحت أن القرار بعد تحطم طائرة ثانية من طراز 787 MAX 8 في أقل من ستة أشهر. تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الاثيوبية يوم الاحد الماضي.

وقال جريج والدرون المحرر الاساسي في شركة ابحاث الطيران فلايتجلوبال "التعليق في الصين مهم للغاية

لانه سوق رئيسي لشركة بوينج."

وتوقعت بوينج أن تصبح الصين قريبا أول سوق في العالم يتكلف تريليون دولار للطائرات. بحلول عام 2037 ، قدرت شركة بوينج أن الصين ستحتاج إلى 7،690 طائرة تجارية لتلبية متطلبات السفر.

تتنافس شركة ايرباص (EADSF) وشركة الطائرات التجارية الصينية ، أو كوماك ، مع شركة بوينج في السوق الصينية الشاسعة والمتنامية بسرعة.

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وكانت أول طائرة من نوع كوماك ، صممت للتنافس مع طائرات بوينج 737 ماكس وأيرباص A320 ، أول رحلة تجريبية

لها في عام 2017. وهي ليست جاهزة بعد للخدمة التجارية ، ولكن بوينغ لا تستطيع تحمل أي أخطاء.

وأضافت الشبكة أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت حوادث رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية وطيران ليون إير مرتبطة ببعضها. الجميع على متن كلتا الرحلة ماتوا في حوادث.

وقالت هيئة تنظيم الطيران الصينية اليوم الأحد إنها "لا تتسامح مطلقا مع مخاطر السلامة".

فيما قالت هيئة تنظيم الطيران في إندونيسيا إن طائرات الـ "737 MAX 8" ستحتاج إلى تفتيش قبل استئناف الرحلات الجوية. كما أعلنت عدة شركات طيران أخرى أنها ستنقل طائراتها من طراز 737 MAX 8.

وقالت بوينج في بيان انها "حزنت بشدة" من الحادث. وتقوم الشركة بإرسال فريق فني إلى موقع تحطم الخطوط الجوية الإثيوبية لتقديم المساعدة للمحققين.