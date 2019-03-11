روسيا: مُسلحون سوريون ينفذون عمليات قصف في اللاذقية وحماة

اتهم رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا فيكتور كوبشيشين، اليوم الإثنين، مُسلحين سوريين بأنهم نفذوا عمليات قصف لمخيمات مختلفة تابعة لمحافظتي اللاذقية وحماة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال كوبشيشين - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إنه تم تشييد ممر إنساني ونقطة تفتيش متنقلة في منطقة جليب عليان بمحافظة الرقة، لمنع وقوع أي كارثة إنسانية في مخيم الركبان في سوريا.
وأضاف أن الحكومة السورية، بدورها، تضمن
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